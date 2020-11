Renseignements au sujet de la COVID-19 à l'Établissement Drummond

DRUMMONDVILLE, QC, le 10 nov. 2020 /CNW/ - Le Service correctionnel du Canada (SCC) désire annoncer qu'à l'heure actuelle, deux détenus ont été déclarés positifs à la COVID-19 à l'Établissement Drummond, au Québec. La recherche des contacts est en cours et des tests de dépistage de la COVID-19 sont offerts à tous les employés et tous les détenus à l'établissement.

Les détenus infectés sont en isolement médical et nous les surveillons de près. Le SCC collabore étroitement avec l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et les autorités locales de santé publique. En ce moment, l'Établissement Drummond, tout comme l'ensemble des établissements fédéraux du Québec, n'accueille aucun visiteur. Les décisions concernant l'accès à l'établissement ainsi que les programmes et services offerts sont prises en consultation avec les autorités de santé publique.

Nous reconnaissons l'importance d'appliquer de solides protocoles de prévention et de contrôle des infections pour maîtriser la propagation de la COVID-19. Nous surveillons la situation de près et avec diligence, et continuons d'appliquer nos mesures de prévention et de contrôle des infections. Nous continuons d'effectuer une vérification active auprès des employés qui entrent dans l'établissement, tous les membres du personnel et les détenus ont des masques médicaux, et nous avons accru le nettoyage et la désinfection à travers le site.

Nous sommes déterminés à réduire les risques associés à la COVID-19 dans le cadre de toutes nos opérations, ainsi qu'à assurer la sécurité des détenus, de nos employés et du public. Nous continuerons à collaborer avec nos partenaires de la santé publique, de même qu'avec les syndicats et les intervenants, pour prendre les mesures additionnelles requises pour assurer la sécurité de tous.

Faits en bref

Le SCC assure la prestation des soins de santé aux détenus par l'entremise de professionnels de la santé, dont des membres du personnel infirmier et des médecins, qui sont en place dans ses établissements et qui surveillent de près toute personne en isolement médical.

Les individus ayant été en contact étroit sont immédiatement placés en isolement médical afin de limiter la propagation de la COVID-19.

Étant donné que les visites sont temporairement suspendues à l'Établissement Drummond , d'autres options sont offertes aux détenus pour communiquer avec leur famille et leurs réseaux de soutien, telles que les visites par vidéoconférence et les appels téléphoniques.

Lorsqu'un employé présente des symptômes ou est déclaré positif à la COVID-19, il doit communiquer avec les autorités locales de santé publique et s'isoler à la maison jusqu'à ce qu'il puisse retourner en toute sécurité au travail.

Liens pertinents

SOURCE Service correctionnel Canada - Quebec