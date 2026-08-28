Renoworks Software zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Renoworks Software hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Renoworks Software im vergangenen Quartal 1.8 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16.67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Renoworks Software 2.2 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch