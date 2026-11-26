Renoworks Software präsentierte in der am 24.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19.50 Prozent auf 1.6 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch