RenovoRx: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

RenovoRx hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 0.9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0.4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch