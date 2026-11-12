RENOVA,: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

RENOVA, hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 31.68 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 27.21 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25.87 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 28.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.08 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch