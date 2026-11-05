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05.11.2026 18:01:00
RENK überzeugt mit besserer Marge und starkem Ordereingang: Was das für die Aktie bedeutet
Der Rüstungszuliefer RENK hat in den ersten neun Monaten das operative Ergebnis stärker erhöht als den Umsatz.
In den ersten neun Monaten verbuchte der im MDAX notierte Hersteller von Panzergetrieben laut Mitteilung einen Umsatz von 982 Millionen Euro, ein Plus von 5,8 Prozent. Das bereinigte EBIT stieg um knapp 13 Prozent auf 158,8 Millionen Euro, die entsprechende Marge auf 16,2 von 15,2 Prozent. Analysten haben im Konsens mit 16,1 Prozent Rendite gerechnet.
Für das Gesamtjahr gibt RENK nach dem verbindlichen Vertrag über den Verkauf des Geschäftsbereichs Slide Bearings eine neue Prognose für das fortgeführte Geschäft ab. Demnach plant RENK 2026 mit einem Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro und einem bereinigten EBIT von 240 Millionen bis 255 Millionen Euro.
Bisher wurden beim Umsatz mehr als 1,5 Milliarden Euro und beim bereinigten EBIT 255 bis 285 Millionen Euro angepeilt.Die RENK-Aktie verlor im XETRA-Handel letztlich 5,16 Prozent auf 35,21 Euro.
DJG/kla/cbr
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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