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Umsatz gesteigert 05.11.2026 18:01:00

RENK überzeugt mit besserer Marge und starkem Ordereingang: Was das für die Aktie bedeutet

RENK überzeugt mit besserer Marge und starkem Ordereingang: Was das für die Aktie bedeutet

Der Rüstungszuliefer RENK hat in den ersten neun Monaten das operative Ergebnis stärker erhöht als den Umsatz.

RENK
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Die bereinigte Marge verbesserte das Augsburger Unternehmen zudem noch etwas stärker als Analysten erwartet haben. Optimistisch für die kommenden Monate stimmt der Auftragseingang: Wie am Markt erwartet kletterte der Wert um ein Drittel.

In den ersten neun Monaten verbuchte der im MDAX notierte Hersteller von Panzergetrieben laut Mitteilung einen Umsatz von 982 Millionen Euro, ein Plus von 5,8 Prozent. Das bereinigte EBIT stieg um knapp 13 Prozent auf 158,8 Millionen Euro, die entsprechende Marge auf 16,2 von 15,2 Prozent. Analysten haben im Konsens mit 16,1 Prozent Rendite gerechnet.

Für das Gesamtjahr gibt RENK nach dem verbindlichen Vertrag über den Verkauf des Geschäftsbereichs Slide Bearings eine neue Prognose für das fortgeführte Geschäft ab. Demnach plant RENK 2026 mit einem Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro und einem bereinigten EBIT von 240 Millionen bis 255 Millionen Euro.

Bisher wurden beim Umsatz mehr als 1,5 Milliarden Euro und beim bereinigten EBIT 255 bis 285 Millionen Euro angepeilt.

Die RENK-Aktie verlor im XETRA-Handel letztlich 5,16 Prozent auf 35,21 Euro.

DJG/kla/cbr

Dow Jones Newswires


Bildquelle: RENK Group AG
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Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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06.11.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 RENK Kaufen DZ BANK
05.11.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 RENK Kaufen DZ BANK
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Short 15’649.11 13.99 STBNIU
Short 16’274.72 8.80 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’796.50 06.11.2026 17:30:15
Long 14’107.33 19.96 SPBTLU
Long 13’764.60 13.67 S0S2BU
Long 13’154.91 8.83 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Aktien in diesem Artikel

RENK 31.02 -0.96% RENK

RENK am 05.11.2026

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