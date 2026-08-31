RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
31.08.2026 18:00:38
RENK-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
Im vergangenen August haben 7 Experten die Aktie von RENK wie folgt eingeschätzt.
7 Experten stufen die RENK-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 68,43 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von RENK auf 47,01 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|75,00 EUR
|59,56
|19.08.2026
|Deutsche Bank AG
|73,00 EUR
|55,30
|14.08.2026
|Barclays Capital
|60,00 EUR
|27,65
|11.08.2026
|Warburg Research
|63,00 EUR
|34,03
|10.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2026
|Deutsche Bank AG
|73,00 EUR
|55,30
|07.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|75,00 EUR
|59,56
|06.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|60,00 EUR
|27,65
|06.08.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu RENK
|
18:00
|RENK-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten (finanzen.net)
|
16:29
|RENK Aktie News: RENK büsst am Montagnachmittag ein (finanzen.ch)
|
12:29
|RENK Aktie News: RENK gibt am Montagmittag ab (finanzen.ch)
|
09:29
|RENK Aktie News: RENK am Vormittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Rheinmetall-Aktie zieht an: Rund 260 Millionen Euro in Nordhessen investiert - so reagieren RENK, HENSOLDT & TKMS (AWP)
|
25.08.26
|MDAX-Titel RENK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RENK-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
Analysen zu RENK
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: US-Börsen leichter -- SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notiert tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.