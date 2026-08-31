RENK Aktie News: RENK gibt am Montagmittag ab

Die RENK-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 47,40 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'895 Punkten realisiert. Im Tief verlor die RENK-Aktie bis auf 46,82 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,14 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 42'808 RENK-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 90,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 90,61 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,34 EUR. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 17,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass RENK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,729 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RENK 0,580 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 06.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 347.53 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 353.59 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,72 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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