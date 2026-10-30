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30.10.2026 09:29:00
RENK Aktie News: RENK am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von RENK gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 36,96 EUR.
Die RENK-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 36,96 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'610 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die RENK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 36,00 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,39 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 45'172 RENK-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 68,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 84,98 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 33,49 EUR. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 10,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,580 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,709 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 347.53 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 353.59 Mio. EUR ausgewiesen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von RENK wird am 05.11.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass RENK im Jahr 2026 1,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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