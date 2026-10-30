RENK Aktie News: RENK am Freitagmittag schwächer

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 36,77 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'554 Punkten liegt. Die RENK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,00 EUR ab. Bei 36,39 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 100'505 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,36 EUR erreichte der Titel am 13.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 85,94 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 33,49 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,709 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,580 EUR je Wertpapier. RENK veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RENK 0,30 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 353.59 Mio. EUR gegenüber 347.53 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von RENK wird am 05.11.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,62 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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