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30.09.2026 09:29:00

RENK Aktie News: RENK tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

RENK Aktie News: RENK tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RENK. Zuletzt ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 38,88 EUR.

RENK
36.19 CHF -0.22%
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Das Papier von RENK legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 38,88 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'112 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RENK-Aktie bisher bei 38,94 EUR. Mit einem Wert von 38,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 25'598 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,34 EUR erreichte der Titel am 04.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 132,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,40 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 3,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,580 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,730 EUR je RENK-Aktie. Am 06.08.2026 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 353.59 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 347.53 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

RENK wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 18.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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25.09.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
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Short 15’360.17 8.92 SPBYFU
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Long 13’369.56 19.87 SWBZHU
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