RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.09.2026 09:29:00
RENK Aktie News: RENK tendiert am Mittwochvormittag nordwärts
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RENK. Zuletzt ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 38,88 EUR.
Das Papier von RENK legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 38,88 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'112 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RENK-Aktie bisher bei 38,94 EUR. Mit einem Wert von 38,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 25'598 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 90,34 EUR erreichte der Titel am 04.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 132,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,40 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 3,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,580 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,730 EUR je RENK-Aktie. Am 06.08.2026 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 353.59 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 347.53 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
RENK wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 18.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur RENK-Aktie
Rheinmetall-Aktie unter Druck: Warum Anleger bei Rüstungswerten Kasse machen
RENK-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Minus: Was den Rüstungssektor belastet
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu RENK
|
09:29
|RENK Aktie News: RENK tendiert am Mittwochvormittag nordwärts (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
29.09.26
|RENK Aktie News: RENK am Dienstagnachmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
29.09.26
|RENK Aktie News: RENK am Mittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX sackt am Mittag ab (finanzen.ch)
Analysen zu RENK
|28.09.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag mit Gewinnen. Der deutsche Aktienmärkt pendelt um die Nulllinie. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.