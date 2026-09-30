RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 38,28 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'931 Punkten steht. Die RENK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 37,73 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 173'242 RENK-Aktien.

Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 90,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 57,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,40 EUR am 29.09.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 2,30 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,730 EUR. Am 06.08.2026 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 353.59 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 347.53 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von RENK rechnen Experten am 18.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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