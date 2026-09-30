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30.09.2026 16:29:00

RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von RENK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 38,28 EUR abwärts.

RENK
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 38,28 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'931 Punkten steht. Die RENK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 37,73 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 173'242 RENK-Aktien.

Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 90,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 57,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,40 EUR am 29.09.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 2,30 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,730 EUR. Am 06.08.2026 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 353.59 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 347.53 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von RENK rechnen Experten am 18.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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28.09.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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RENK 34.46 -7.08% RENK

RENK am 30.09.2026

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