RENK Aktie News: RENK am Mittag freundlich

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 38,63 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'964 Punkten notiert. Der Kurs der RENK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,94 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,26 EUR. Zuletzt wechselten 88'223 RENK-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,34 EUR) erklomm das Papier am 04.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 133,86 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 3,18 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,730 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,580 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte RENK einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 353.59 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RENK 347.53 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 18.11.2027.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,71 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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