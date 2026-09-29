RENK Aktie News: RENK am Dienstagvormittag mit Kurseinbussen

Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 38,85 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'935 Punkten steht. Der Kurs der RENK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,85 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 39,82 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 23'461 RENK-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 132,57 Prozent zulegen. Am 28.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,13 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 1,85 Prozent Luft nach unten.

Nachdem RENK seine Aktionäre 2025 mit 0,580 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,730 EUR je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. RENK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 353.59 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

RENK wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können RENK-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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