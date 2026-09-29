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29.09.2026 16:29:00

RENK Aktie News: RENK am Dienstagnachmittag mit Kurseinbussen

RENK Aktie News: RENK am Dienstagnachmittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 38,59 EUR.

RENK
36.27 CHF -1.98%
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Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 38,59 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'046 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die RENK-Aktie bis auf 37,40 EUR ein. Bei 39,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 463'072 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 90,34 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 134,10 Prozent Luft nach oben. Bei 37,40 EUR fiel das Papier am 29.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,730 EUR. Am 06.08.2026 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 353.59 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 347.53 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

RENK wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. RENK dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 EUR je RENK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: RENK Group AG
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