RENK Aktie News: RENK am Mittag mit Kursverlusten

Die RENK-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 38,34 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'049 Punkten steht. In der Spitze fiel die RENK-Aktie bis auf 37,40 EUR. Bei 39,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 323'107 RENK-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 90,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 135,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Am 29.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,45 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,580 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,730 EUR. Am 06.08.2026 hat RENK die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent auf 353.59 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 347.53 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der RENK-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,72 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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