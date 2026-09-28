RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.09.2026 09:29:00
RENK Aktie News: RENK präsentiert sich am Montagvormittag fester
Die Aktie von RENK zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 40,81 EUR.
Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 40,81 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'115 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die RENK-Aktie bei 40,86 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,50 EUR. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12'663 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 90,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 121,39 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.09.2026 bei 39,26 EUR. Mit Abgaben von 3,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,731 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,580 EUR je Wertpapier. Am 06.08.2026 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 353.59 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RENK 347.53 Mio. EUR umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können RENK-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.
Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,72 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur RENK-Aktie
Rheinmetall-Aktie unter Druck: Warum Anleger bei Rüstungswerten Kasse machen
RENK-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Minus: Was den Rüstungssektor belastet
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu RENK
|
09:29
|RENK Aktie News: RENK präsentiert sich am Montagvormittag fester (finanzen.ch)
|
25.09.26
|RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|RENK Aktie News: RENK am Mittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX sackt am Mittag ab (finanzen.ch)
|
24.09.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX notiert im Minus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu RENK
|25.09.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|25.09.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|25.09.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert kaum verändert. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.