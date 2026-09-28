RENK Aktie News: RENK präsentiert sich am Montagvormittag fester

Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 40,81 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'115 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die RENK-Aktie bei 40,86 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,50 EUR. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12'663 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 90,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 121,39 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.09.2026 bei 39,26 EUR. Mit Abgaben von 3,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,731 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,580 EUR je Wertpapier. Am 06.08.2026 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 353.59 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RENK 347.53 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können RENK-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,72 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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