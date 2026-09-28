RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die RENK-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 40,56 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der aktuell bei 31'183 Punkten steht. Bei 41,11 EUR erreichte die RENK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die RENK-Aktie bis auf 38,13 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 326'971 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 90,34 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 122,73 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2026 bei 38,13 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,580 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,731 EUR aus. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RENK ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. RENK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 353.59 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 präsentieren. RENK dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,72 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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