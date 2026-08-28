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28.08.2026 09:29:00

RENK Aktie News: RENK am Freitagvormittag mit Abschlägen

RENK Aktie News: RENK am Freitagvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von RENK gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von RENK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 48,11 EUR abwärts.

RENK
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Um 09:28 Uhr rutschte die RENK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 48,11 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 33'083 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RENK-Aktie bisher bei 48,06 EUR. Bei 48,31 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 19'172 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 90,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 87,80 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,34 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 16,14 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,729 EUR. RENK gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 353.59 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von RENK rechnen Experten am 18.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 EUR je RENK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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