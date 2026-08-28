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28.08.2026 16:29:00

RENK Aktie News: RENK gibt am Nachmittag ab

RENK Aktie News: RENK gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RENK. Zuletzt fiel die RENK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 47,94 EUR ab.

RENK
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Die RENK-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 47,94 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'995 Punkten steht. In der Spitze büsste die RENK-Aktie bis auf 47,65 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,31 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 168'335 RENK-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 90,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 46,94 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.06.2026 bei 40,34 EUR. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 18,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,580 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,729 EUR aus. RENK gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,30 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 353.59 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 347.53 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von RENK rechnen Experten am 18.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,72 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: RENK Group AG
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