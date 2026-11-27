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27.11.2026 09:29:00
RENK Aktie News: RENK am Vormittag höher
Die Aktie von RENK gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 35,19 EUR zu.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 35,19 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 29'582 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die RENK-Aktie bis auf 35,23 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,43 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 44'561 RENK-Aktien den Besitzer.
Am 12.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 90,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 30,47 EUR fiel das Papier am 23.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,41 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,580 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,683 EUR. Am 05.11.2026 lud RENK zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. RENK hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,24 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 344.77 Mio. EUR gegenüber 307.59 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte RENK am 03.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 29.03.2028.
Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,56 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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