Um 16:28 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,3 Prozent auf 35,35 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 29'677 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die RENK-Aktie sogar auf 35,46 EUR. Bei 34,43 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 236'280 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 12.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 89,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,47 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,82 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,580 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,683 EUR. Am 05.11.2026 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,24 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent auf 344.77 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 307.59 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte RENK am 03.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 29.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,56 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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