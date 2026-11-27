Das Papier von RENK konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 35,05 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 29'652 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die RENK-Aktie bei 35,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,43 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 156'022 RENK-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.01.2026 erreicht. Gewinne von 90,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.11.2026 auf bis zu 30,47 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,683 EUR, nach 0,580 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 05.11.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,24 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 344.77 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 307.59 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte RENK am 03.03.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 29.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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