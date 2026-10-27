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27.10.2026 12:29:00
RENK Aktie News: RENK tendiert am Mittag tiefer
Die Aktie von RENK gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 36,67 EUR.
Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 36,67 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'333 Punkten steht. In der Spitze fiel die RENK-Aktie bis auf 36,32 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,97 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 46'635 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 68,36 EUR markierte der Titel am 13.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 86,42 Prozent. Bei 33,49 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,714 EUR, nach 0,580 EUR im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 06.08.2026. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 353.59 Mio. EUR gegenüber 347.53 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte RENK möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,63 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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