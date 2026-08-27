RENK Aktie News: RENK verteidigt Stellung am Donnerstagvormittag

Bei der RENK-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 47,56 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der im Moment bei 32'634 Punkten tendiert. Die RENK-Aktie legte bis auf 47,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die RENK-Aktie sank bis auf 47,51 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,79 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4'654 RENK-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 90,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 89,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.06.2026 bei 40,34 EUR. Der aktuelle Kurs der RENK-Aktie ist somit 15,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem RENK seine Aktionäre 2025 mit 0,580 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,729 EUR je Aktie ausschütten. RENK veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 353.59 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 18.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,72 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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