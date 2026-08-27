RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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27.08.2026 16:29:00
RENK Aktie News: RENK am Donnerstagnachmittag gesucht
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RENK. Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Um 16:28 Uhr sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 47,90 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'760 Punkten liegt. Der Kurs der RENK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,84 EUR zu. Bei 47,79 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 157'428 RENK-Aktien gehandelt.
Bei 90,34 EUR markierte der Titel am 04.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 88,60 Prozent zulegen. Am 25.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,34 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 0,580 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,729 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte RENK am 06.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RENK ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 353.59 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 347.53 Mio. EUR umgesetzt.
RENK wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,72 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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