RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit Abschlägen

Die RENK-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 46,90 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 27'742 Punkten liegt. Bei 45,97 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,84 EUR. Zuletzt wechselten 721'383 RENK-Aktien den Besitzer.

Bei 90,34 EUR erreichte der Titel am 04.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 92,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,17 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,580 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,703 EUR belaufen. Am 05.03.2026 äusserte sich RENK zu den Kennzahlen des am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 362.17 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 438.43 Mio. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 31.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,70 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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