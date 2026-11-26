Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 33,37 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 29'076 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RENK-Aktie bisher bei 33,53 EUR. Bei 32,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 25'105 RENK-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,90 EUR erreichte der Titel am 12.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 100,48 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,47 EUR ab. Mit Abgaben von 8,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,580 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,683 EUR belaufen. RENK gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. RENK hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,24 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 344.77 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 307.59 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte RENK am 03.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 29.03.2028.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,56 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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