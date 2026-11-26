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26.11.2026 16:29:00
RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RENK. Zuletzt sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 33,72 EUR zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 33,72 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 29'274 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RENK-Aktie bisher bei 33,91 EUR. Bei 32,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten RENK-Aktien beläuft sich auf 141'197 Stück.
Am 12.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,90 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 98,43 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,47 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 9,64 Prozent sinken.
Nach 0,580 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,683 EUR je RENK-Aktie. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte RENK ebenfalls 0,24 EUR je Aktie eingebüsst. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 344.77 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RENK einen Umsatz von 307.59 Mio. EUR eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte RENK am 03.03.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von RENK.
Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,56 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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