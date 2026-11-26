Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 33,56 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 29'207 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RENK-Aktie bisher bei 33,91 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 98'778 RENK-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,90 EUR) erklomm das Papier am 12.01.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 99,34 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.11.2026 (30,47 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,683 EUR ausgeschüttet werden. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. RENK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 344.77 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 307.59 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte RENK am 03.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von RENK rechnen Experten am 29.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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