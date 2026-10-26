RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Montagvormittag ins Minus

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 36,11 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 29'973 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die RENK-Aktie bis auf 36,09 EUR. Bei 36,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7'895 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 68,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 89,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,49 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 7,27 Prozent wieder erreichen.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,721 EUR ausgeschüttet werden. Am 06.08.2026 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RENK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 353.59 Mio. EUR im Vergleich zu 347.53 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,65 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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