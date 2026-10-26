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26.10.2026 16:29:00

RENK Aktie News: RENK am Montagnachmittag stärker

RENK Aktie News: RENK am Montagnachmittag stärker

Die Aktie von RENK gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 36,72 EUR zu.

RENK
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 36,72 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'293 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die RENK-Aktie bei 37,13 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 36,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 157'727 RENK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 68,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 86,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,49 EUR ab. Abschläge von 8,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,721 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte RENK am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RENK 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 353.59 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 347.53 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können RENK-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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