RENK Aktie News: RENK am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 36,89 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'210 Punkten steht. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,05 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 99'041 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 85,33 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (33,49 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 9,22 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,721 EUR ausgeschüttet werden. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 353.59 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 347.53 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von RENK wird am 05.11.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der RENK-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,65 EUR je RENK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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