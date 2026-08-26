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26.08.2026 09:29:00

RENK Aktie News: RENK am Mittwochvormittag im Minus

RENK Aktie News: RENK am Mittwochvormittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 46,54 EUR.

RENK
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Die RENK-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 46,54 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'296 Punkten steht. Bei 46,44 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 46,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7'081 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 04.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,34 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 48,49 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 40,34 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 15,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,729 EUR aus. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RENK ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RENK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 353.59 Mio. EUR im Vergleich zu 347.53 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von RENK wird am 05.11.2026 gerechnet. Am 18.11.2027 wird RENK schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2026 1,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: RENK Group AG
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