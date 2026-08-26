RENK Aktie News: RENK am Nachmittag gefragt

Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere um 16:28 Uhr 2,2 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'545 Punkten tendiert. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,25 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 151'512 RENK-Aktien.

Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 90,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 89,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,34 EUR am 25.06.2026. Mit einem Kursverlust von 15,49 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,729 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,580 EUR je Wertpapier. Am 06.08.2026 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent auf 353.59 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 347.53 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von RENK rechnen Experten am 18.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,72 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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