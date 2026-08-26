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RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

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26.08.2026 12:29:00

RENK Aktie News: RENK präsentiert sich am Mittag fester

RENK Aktie News: RENK präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 46,89 EUR.

RENK
43.87 CHF 0.48%
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Das Papier von RENK legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 46,89 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'476 Punkten steht. In der Spitze gewann die RENK-Aktie bis auf 46,97 EUR. Bei 46,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 49'654 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 04.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 92,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 40,34 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 13,97 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,729 EUR aus. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte RENK einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat RENK im vergangenen Quartal 353.59 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RENK 347.53 Mio. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der RENK-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,72 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: RENK Group AG
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