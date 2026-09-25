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25.09.2026 09:29:00

RENK Aktie News: RENK legt am Freitagvormittag zu

RENK Aktie News: RENK legt am Freitagvormittag zu

Die Aktie von RENK gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 40,35 EUR.

RENK
38.72 CHF 2.21%
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Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere um 09:28 Uhr 0,3 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'998 Punkten tendiert. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,74 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 24'171 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 55,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 39,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 2,70 Prozent Luft nach unten.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,731 EUR ausgeschüttet werden. RENK veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 353.59 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 347.53 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

RENK wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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18.09.26 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
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11.08.26 RENK Overweight Barclays Capital
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