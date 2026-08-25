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25.08.2026 09:29:00

RENK Aktie News: RENK zieht am Vormittag an

RENK Aktie News: RENK zieht am Vormittag an

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von RENK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 47,06 EUR.

RENK
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Das Papier von RENK legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 47,06 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 32'119 Punkten notiert. Bei 47,24 EUR erreichte die RENK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32'287 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 04.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,34 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 91,99 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 40,34 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,729 EUR aus. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RENK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 353.59 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 347.53 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte RENK Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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