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25.08.2026 16:29:00

RENK Aktie News: RENK am Dienstagnachmittag in Grün

RENK Aktie News: RENK am Dienstagnachmittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RENK. Zuletzt konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 46,66 EUR.

RENK
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Um 16:28 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 46,66 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'280 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die RENK-Aktie bei 47,42 EUR. Bei 47,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 224'193 RENK-Aktien.

Bei 90,34 EUR markierte der Titel am 04.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 93,63 Prozent hinzugewinnen. Am 25.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,34 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,580 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,729 EUR. RENK veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 353.59 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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