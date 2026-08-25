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25.08.2026 12:29:00

RENK Aktie News: RENK am Mittag höher

RENK Aktie News: RENK am Mittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von RENK. Zuletzt sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 47,10 EUR zu.

RENK
44.00 CHF 1.16%
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Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,4 Prozent auf 47,10 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'380 Punkten tendiert. Der Kurs der RENK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 47,42 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 109'521 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 90,34 EUR. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 47,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,34 EUR am 25.06.2026. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 16,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,729 EUR, nach 0,580 EUR im Jahr 2025. RENK liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RENK ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RENK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 353.59 Mio. EUR im Vergleich zu 347.53 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von RENK wird am 05.11.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,72 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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