Um 16:28 Uhr ging es für das RENK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 32,37 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 28'912 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die RENK-Aktie bei 32,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,37 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 128'855 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,90 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 106,70 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.11.2026 bei 30,47 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 5,87 Prozent sinken.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,686 EUR belaufen. RENK liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,24 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 344.77 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 307.59 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 29.03.2028 dürfte RENK die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,56 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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