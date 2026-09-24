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24.09.2026 16:29:00

RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit Einbussen

RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit Einbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 40,74 EUR ab.

RENK
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Die RENK-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 40,74 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'008 Punkten notiert. Der Kurs der RENK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,85 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,36 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 221'756 RENK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 90,34 EUR. Mit einem Zuwachs von 121,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.09.2026 bei 39,26 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 3,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,731 EUR ausgeschüttet werden. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 353.59 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 347.53 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte RENK Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte RENK die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: RENK Group AG
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