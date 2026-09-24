RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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24.09.2026 12:29:00
RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Donnerstagmittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RENK. Der RENK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,4 Prozent auf 40,07 EUR.
Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 4,4 Prozent auf 40,07 EUR nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'927 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die RENK-Aktie bis auf 39,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 165'686 RENK-Aktien.
Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RENK-Aktie mit einem Kursplus von 125,48 Prozent wieder erreichen. Bei 39,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 2,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,580 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,731 EUR belaufen. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 353.59 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 347.53 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 18.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von RENK.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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