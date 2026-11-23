Um 09:28 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 30,88 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 28'822 Punkten notiert. Der Kurs der RENK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,88 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,61 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16'032 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 12.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,90 EUR an. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 53,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.11.2026 Kursverluste bis auf 30,47 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 1,34 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,580 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,686 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 05.11.2026. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,24 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 344.77 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 307.59 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 29.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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