|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 09:29:00
RENK Aktie News: Anleger greifen bei RENK am Montagvormittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von RENK. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 30,88 EUR zu.
Um 09:28 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 30,88 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 28'822 Punkten notiert. Der Kurs der RENK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,88 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,61 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16'032 RENK-Aktien den Besitzer.
Am 12.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,90 EUR an. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 53,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.11.2026 Kursverluste bis auf 30,47 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 1,34 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 0,580 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,686 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 05.11.2026. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,24 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 344.77 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 307.59 Mio. EUR umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 29.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur RENK-Aktie
Rheinmetall, HENSOLDT, RENK - welche Rüstungsaktie bietet die grössten Chancen bei kurzfristiger Spekulation?
RENK-Aktie im Plus: Neue Finanzchefin ab März 2027
RENK überzeugt mit besserer Marge und starkem Ordereingang: Was das für die Aktie bedeutet
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu RENK
|
09:29
|RENK Aktie News: Anleger greifen bei RENK am Montagvormittag zu (finanzen.ch)
|
20.11.26
|RENK Aktie News: RENK wird am Nachmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
20.11.26
|RENK Aktie News: RENK gibt am Freitagmittag ab (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
17.11.26
|MDAX-Titel RENK-Aktie: So viel Verlust hätte eine RENK-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So steht der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen MDAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Börse Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.ch)
Analysen zu RENK
|06.11.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach kräftigen Verlusten: SMI etwas höher -- DAX mit leichter Gegenbewegung -- Verhaltene Erholung in Asien - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein verhaltener Erholungskurs eingeleitet. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.