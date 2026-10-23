RENK Aktie News: RENK am Vormittag im Minusbereich

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 36,29 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'036 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die RENK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 36,17 EUR aus. Bei 36,79 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'981 RENK-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2025 auf bis zu 70,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 93,72 Prozent Luft nach oben. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,49 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 8,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem RENK seine Aktionäre 2025 mit 0,580 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,725 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 06.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RENK ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,74 Prozent auf 353.59 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von RENK wird am 05.11.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,68 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

RENK-Aktie leichter: Verkauf der Gleitlager-Sparte an Miba treibt Konzernumbau voran

Rüstungsaktien beflügelt: Was hinter dem Kurssprung von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS steckt

Neue Impulse für die Rheinmetall-Aktie? Paris und Berlin wollen Panzerprojekt MGCS weiter vorantreiben