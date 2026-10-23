RENK Aktie News: RENK am Freitagmittag leichter

Um 12:28 Uhr ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 36,42 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 29'978 Punkten realisiert. Im Tief verlor die RENK-Aktie bis auf 36,17 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,79 EUR. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62'806 Stück gehandelt.

Am 24.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,30 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 93,05 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (33,49 EUR). Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 8,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,725 EUR, nach 0,580 EUR im Jahr 2025. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 353.59 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von RENK.

Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2026 1,68 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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