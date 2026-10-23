|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.10.2026 12:29:00
RENK Aktie News: RENK am Freitagmittag leichter
Die Aktie von RENK gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 36,42 EUR.
Um 12:28 Uhr ging es für die RENK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 36,42 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 29'978 Punkten realisiert. Im Tief verlor die RENK-Aktie bis auf 36,17 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,79 EUR. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62'806 Stück gehandelt.
Am 24.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,30 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 93,05 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (33,49 EUR). Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 8,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,725 EUR, nach 0,580 EUR im Jahr 2025. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 353.59 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von RENK.
Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2026 1,68 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur RENK-Aktie
RENK-Aktie leichter: Verkauf der Gleitlager-Sparte an Miba treibt Konzernumbau voran
Rüstungsaktien beflügelt: Was hinter dem Kurssprung von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS steckt
Neue Impulse für die Rheinmetall-Aktie? Paris und Berlin wollen Panzerprojekt MGCS weiter vorantreiben
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu RENK
|
23.10.26
|RENK Aktie News: RENK am Freitagnachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
23.10.26
|RENK Aktie News: RENK am Freitagmittag leichter (finanzen.ch)
|
23.10.26
|RENK Aktie News: RENK am Vormittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Renk verkauft Gleitlagergeschäft an Miba (Dow Jones)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: RENK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.26
|MDAX-Wert RENK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RENK von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
Analysen zu RENK
|23.10.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.