RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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23.09.2026 16:29:00
RENK Aktie News: RENK reagiert am Nachmittag positiv
Die Aktie von RENK zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die RENK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 42,13 EUR.
Das Papier von RENK konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 42,13 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'310 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die RENK-Aktie sogar auf 42,17 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,06 EUR. Von der RENK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 123'439 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 90,34 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RENK-Aktie derzeit noch 114,46 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,26 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.
Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,731 EUR aus. RENK liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 347.53 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 353.59 Mio. EUR ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte RENK die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,72 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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RENK am 23.09.2026
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