RENK Aktie News: RENK gibt am Mittag nach

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 40,90 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'411 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die RENK-Aktie bis auf 40,90 EUR. Bei 41,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55'425 RENK-Aktien.

Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 90,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 120,91 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 39,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,580 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,731 EUR je RENK-Aktie. Am 06.08.2026 äusserte sich RENK zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RENK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 353.59 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 347.53 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte RENK möglicherweise am 18.11.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,72 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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