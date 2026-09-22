Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’922 -0.3%  SPI 19’724 -0.2%  Dow 52’049 0.7%  DAX 25’520 -0.2%  Euro 0.9402 -0.2%  EStoxx50 6’308 -0.2%  Gold 4’331 -0.3%  Bitcoin 70’756 -0.3%  Dollar 0.8203 -0.1%  Öl 99.6 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Sulzer-Aktie gefragt: Auftrag für Polyolefin-Elastomeren-Produktionsanlage
Outperform von RBC Capital Markets für Richemont-Aktie
Novo Nordisk-Aktie im Sinkflug: Was Analysten Anlegern jetzt empfehlen
AIG-Aktie stabil: Vormalige Zurich-Topmanagerin Sierra Signorelli wechselt zur American International Group
Jefferies & Company Inc.: Heidelberg Materials-Aktie erhält Buy
Suche...
Plus500 Depot

RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.09.2026 09:29:00

RENK Aktie News: RENK am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

RENK Aktie News: RENK am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 41,70 EUR abwärts.

RENK
39.60 CHF 0.06%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 41,70 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'254 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die RENK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,60 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 41,73 EUR. Zuletzt wechselten 5'630 RENK-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 53,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 5,85 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,731 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 353.59 Mio. EUR – ein Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RENK 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 vorlegen. RENK dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,72 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

RENK-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Minus: Was den Rüstungssektor belastet

Rheinmetall-Aktie zieht an: Rund 260 Millionen Euro in Nordhessen investiert - so reagieren RENK, HENSOLDT & TKMS


Bildquelle: RENK Group AG
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu RENK

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu RENK

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
18.09.26 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 RENK Overweight Barclays Capital
10.08.26 RENK Buy Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Inside Trading & Investment

09:40 Marktüberblick: Techwerte im Rallymodus
09:13 Gelungenes Début
08:09 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Stabilisierung im Chart?
21.09.26 Logo WHS Futures-Handel im Rampenlicht: Terminmärkte hautnah auf der FINANCE26
21.09.26 Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
21.09.26 Kaffee im Fokus: Von der Plantage bis zur Börse
17.09.26 Julius Bär: 15.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’509.38 19.94 SSBLXU
Short 14’819.74 13.96 S3PBUU
Short 15’372.26 8.89 SPBYFU
SMI-Kurs: 13’921.68 22.09.2026 10:43:26
Long 13’359.28 19.38 SWBZHU
Long 13’080.71 13.89 S2B8UU
Long 12’501.31 8.89 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

RENK 38.97 -1.52% RENK

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin und Ethereum ziehen kräftig an - diese Signale sprechen für das Ende der Krypto-Baisse
ams-OSRAM-Aktie +20 Prozent: Produkt- und KI-Neuigkeiten entfachen Euphorie bei Anlegern
Novo Nordisk-Aktie sackt kräftig ab: Wachstumsambitionen enttäuschen Anleger - Eli Lilly bei Cagrisema-Medikament übertrumpft
Partners Group-Aktie gewinnt: Konzern erwägt offenbar 800-Mio-Fortführungsfonds für Private Credit
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Outperform für Rheinmetall-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Milliardenpotenzial durch Amazon-Deal
Nestlé-Aktie und Roche-Aktie: Keine Steuerung nach kurzfristigen Aktienkursbewegungen - So reagieren die Valoren
Bitcoin vor dem Asien-Boom? Metaplanet-Chef sieht neuen Zyklus

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.