RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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22.09.2026 09:29:00
RENK Aktie News: RENK am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von RENK gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 41,70 EUR abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 41,70 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'254 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die RENK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,60 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 41,73 EUR. Zuletzt wechselten 5'630 RENK-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 53,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 5,85 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,731 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RENK am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 353.59 Mio. EUR – ein Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RENK 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte RENK am 05.11.2026 vorlegen. RENK dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,72 EUR je RENK-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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