RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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22.09.2026 16:29:00
RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von RENK gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,3 Prozent auf 41,01 EUR nach.
Die RENK-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 41,01 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'628 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte RENK-Aktie bei 41,01 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 41,73 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 108'813 RENK-Aktien.
Am 04.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 54,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,26 EUR am 17.09.2026. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 4,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,580 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,731 EUR aus. RENK veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,74 Prozent auf 353.59 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 347.53 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
RENK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,72 EUR je RENK-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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